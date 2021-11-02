«ميتا» تعلن إغلاق شبكة إلكترونية تهدف للتدخل فى انتخابات نيكاراجوا

جدة - نرمين السيد - أعلنت "ميتا"، الشركة الأم لتطبيق "فيسبوك"، أمس الإثنين، إغلاق شبكة على الإنترنت كانت تسعى للتدخل فى الآراء السياسية وصنع القرار فى نيكاراجوا، تديرها الحكومة، وذلك قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية فى البلاد.





وقالت ميتا إن "الشبكة التى تضم 937 حسابًا على فيسبوك، و140 صفحة و24 مجموعة و363 حسابًا على إنستجرام، تديرها حكومة نيكاراجوا وحزب ساندنيستا الحاكم".

وبحسب تقرير الشركة، فإن "هذه واحدة من أكبر العمليات التى نعطلها حتى الآن لشبكة متصيدين عبر الحكومة، مع مشاركة العديد من كيانات الدولة فى هذا النشاط فى آن واحد".

وأوضح البيان أن موظفى معهد نيكاراجوا للاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد كانوا يديرون هذه الحملة عبر تلك المنصات فى المقام الأول، فى حين كانت تدار مجموعات أصغر من الحسابات المزيفة من مؤسسات حكومية أخرى، بما فى ذلك المحكمة العليا.

وأشار بيان "ميتا" إلى أن الحملة كانت تدار على تطبيقات "تيك توك وتويتر ويوتيوب" وغيرها، لنشر محتوى إيجابى عن الحكومة وتعليقات سلبية حول المعارضة، وذلك باستخدام مئات من الحسابات المزيفة للترويج لهذه المنشورات.

يذكر أن الرئيس الحالى دانييل أورتيجا يعد أبرز المرشحين للرئاسة فى نيكاراجوا، وذلك لولاية رابعة على التوالى فى انتخابات 7 نوفمبر الجارى.