إسبانيا تعلن تخصيص 1.35 مليون يورو فى صندوق المناخ 2025

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية، فأن سانتشيز أرسل رسالة إلى المجتمع الدولى يطالب بمزيد من الطموح لتحقيق الأهداف ضد تغير المناخ، وأعرب عن أمله أن تعمل القمة على إعطاء "تغيير حقيقى فى المسار" فى مواجهة معركة المناخ ، على أساس "المساواة" و"التضامن".
وقال سانتشيز، إن "رفع الطموح يعنى دعم الأهداف بالموارد، وبالتالى، اعتبر أن تحقيق 100 مليار سنويًا سيكون أحد "الاختبارات الحقيقية" لمؤتمر COP26.
من جانبها، توصلت مجموعة العشرين، التى اجتمعت فى عطلة نهاية الأسبوع فى روما، إلى اتفاق بشأن الحد الأقصى البالغ 1.5 درجة للاحترار العالمى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وانطلقت أعمال مؤتمر المناخ فى جلاسكو باسكتلندا "كوب 26" فعليًا، أمس الإثنين، بمشاركة عدد كبير من زعماء العالم ورؤساء الحكومات، مع مشاركة أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات، بينهم الأمريكى جو بايدن، والفرنسى إيمانويل ماكرون، والهندى ناريندرا مودى، والأسترالى سكوت موريسون، المدافع الكبير عن استخدام الفحم، إذ إن بلاده هى المصدر الأكبر له عالميًا.
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