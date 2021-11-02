العراق: نتجه لإبرام مذكرات تفاهم دولية لاسترداد 150 مليار دولار منهوبة

وفى تصريحات لصحيفة "الصباح" الرسمية العراقية، اليوم، قال فيصل العباسى: "نعمل على استعادة الأموال العراقية المهربة وفق معايير ستوضع لإبرام مذكرات تفاهم وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية".
وبحسب الصحيفة، تقدر الحكومة العراقية حجم الأموال المهربة من العراق بعد العام 2003، بأكثر من 150 مليار دولار.
وأشار المسؤول العراقى إلى أن هيئة النزاهة تعمل الآن بصدد إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع كل من الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبولندا، مؤكدًا استمرار المساعى للتوجه نحو دول أخرى لإبرام مثل هذه المذكرات لتعزيز التعاون معها.
وأوضح عباس أن الأولوية فى اختيار الدول تكون بحسب الاعتقاد والمعرفة بإمكانية وجود أموال فساد مهربة فى تلك الدول، مضيفًا أن ملفات الاسترداد تتضمن مجموعة من الوثائق عن المطلوبين والأموال المهربة، وطلب المساعدة الدولية، حيث يتم تقديم هذه الوثائق للدول التى يتواجد فيها المتهم أو المدان بهدف الحجز على أمواله.
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