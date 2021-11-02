الاتحاد الأوروبى يتعهد بتقديم 5 مليارات دولار إضافية لمكافحة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن يقدم الاتحاد الأوروبى 5 مليارات دولار إضافية حتى عام 2027 لمواجهة تداعيات التغير المناخى، مشددة على ضرورة تخصيص تمويلات أكبر لمساعدة الدول الأكثر هشاشة للتكيف على متطلبات مكافحة التغير المناخى.





وقالت فون دير لاين -فى كلمتها بأعمال الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، والتى نشرتها المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمى صباح اليوم الثلاثاء، إن أوروبا لن تدخر أى جهد لتصبح أول قارة محايدة مناخياً، ولكن فى مؤتمر الأطراف هذا، يجب علينا جميعًا تسريع سباقنا نحو الوصول إلى هدف صافى انبعاثات كربون صفرية، وعلينا أيضا أن نقدم التزامات قوية لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030. وتابعت "نحن بحاجة إلى عمل حقيقى خلال هذا العقد، حيث نحتاج إلى الاتفاق على إطار عمل قوى من القواعد، على سبيل المثال لجعل أسواق الكربون العالمية حقيقة واقعة، كذلك، علينا تعبئة التمويل المناخى المطلوب لدعم البلدان الضعيفة للتكيف على تداعيات تغير المناخ، وسوف يُسهم الاتحاد الأوروبى فى ذلك بشكل كامل"، مشيرة إلى أن برنامج "فريق أوروبا" التابع للمفوضية أنفق فى عام 2020 ما يقرب من 27 مليار دولار لتمويل قضايا المناخ، حتى أصبح بمثابة أكبر مزود لتمويل قضايا المناخ فى العالم.

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