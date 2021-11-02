البنتاجون: نراقب الحدود الأوكرانية الروسية عن كثب

وحسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء تحركات عسكرية تم توثيقها فى مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى أظهرت قطارات عسكرية روسية وقوافل شاحنات تحمل كميات كبيرة من المعدات العسكرية بينها دبابات وصواريخ.
وبحسب الصحيفة، قال مسؤول أمريكى طلب عدم كشف هويته، إن "هذه التحركات حصلت فى الواقع، لكنها أقل أهمية مقارنة بالتحركات التى تمت فى المنطقة نفسها وأثارت قلق المجتمع الدولى فى أبريل الماضى"، لافتًا إلى أن التحركات الحالية أكثر بُعدًا عن الحدود أيضًا.
وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال كيربى فى مؤتمر صحفى: "نحن على علم بتقارير عن أنشطة عسكرية روسية غير عادية قرب الحدود مع أوكرانيا"، إلا أنه لم يؤكد أمرها بشكل صريح.
وأضاف متحدث البنتاجون: "لا يمكننى التعليق على النوايا الروسية، لكن المؤكد هو أننا نراقب المنطقة عن كثب كما نفعل دائمًا، وسنواصل التشاور مع حلفائنا وشركائنا حول هذه المسألة".
وشدد كيربى على أن أى تصعيد أو عمل عدوانى سيكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، قائلاً: "نواصل دعم خفض التصعيد فى المنطقة، وإيجاد حل دبلوماسى للنزاع فى شرق أوكرانيا".
وكان الجيش الأوكرانى أعلن، الأسبوع الماضى، أنه استخدم طائرة مسيرة هجومية لأول مرة لتدمير مدفع هاوتزر دى-30 تابع لمتمردين موالين لروسيا فى الشرق الأوكرانى، ما أثار انتقادات من جانب باريس وبرلين اللتين تتوسطان فى عملية السلام.
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