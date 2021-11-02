تطبيق دعم ريف | التسجيل في منصة دعم ريف بثمانية خطوات للحصول على الدعم المادي للأسر المنتجة

التسجيل في دعم ريف، يعد هذا الأمر مهما لكثير من المزارعين العاطلين عن العمل أو العاملين في القطاع الزراعي الريفي وهم بحاجة إلى دعم مادي من أجل تنمية مشاريعهم الزراعية ورفع القدرة الإنتاجية الخاصة بها، لذلك نجد بأن الكثير من المواطنين يلجأون إلى التسجيل في رابط دعم ريف من أجل الاستفادة من الدعم المادي المقدم من قبل وزارة المياه والبيئة والزراعة، ويعد برنامج ريف هو أحد البرامج التابعة للوزارة، وقد خصصت البرنامج من أجل دعم مواطني الريفي المزارعين، وقد أطلق البرنامج مع باقة من الشروط التي لا بد من تطابقها وتوافرها في المتقدمين للحصول على الدعم، وبعد ذلك يمكن لهم التقديم في دعم الريف.

ما هو دعم ريف الحكومي في السعودية

برنامج دعم ريف، هو أحد المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية عام 2019، وذلك من أجل تحقيقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يحرص البرنامج على دعم الكثير من الفئات العاملة في قطاع الريف من ربات البيوت والأسر المنتجة بالإضافة إلى عدد آخر من المجالات مثل زراعة وإنتاج البن، بالإضافة إلى الاهتمام في الزراعية البعلية والفواكهة مثل المانجا والعنب، كما يساعد صغار صائدي الأسماك وغيرها الكثير من البرامج المعتمدة في برنامد ريف، ويمكن الاستفادة بعد التسجيل من كافة البرامج المطروحة عبر منصة ريف، ويحصل المستفيد على دعم سنوي بنحو 54 ألف ريال سعودي أو بنحو 4500 ريال شهريا.

شروط التسجيل في دعم ريف الحكومي

هناك عدد من الشروط يجب على المتقدمين الإلتزام بها، في حالة رغبتهم في الاستفادة من الدعم المالي المقدم من برنامج ريف، حيث أحد أهم الشروط هو أنه يجب على المتقدم الذكر أو الأنثي أن يكون حامل الجنسية السعودية أو بطاقة التنقل، والحد الأدنى للمتقدمين هو 22 عام، ويشترط أيضا على المتقدم أن يكون لديه أحد المهن التي يعتمدها برنامج ريف ومن الضروري أن يكون مشرفا مباشرا على عمله، ومن المهم أن تكون اقامة المتقدم ضمن مناطق دعم ريف، ويشترط أن لا يتخطى راتب المتقدم 6000 ريال سعودي شهريا، لا يتم قبول موظفي القطاع الخاص والعام في ريف، يشترط أن لا تزيد برامج دعم الريف عن ثلاث برامج فقط، كما من الضروري امتلام حساب بنكي.

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف الخاص بالأسر المنتجة