الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، أشار الديوان الملكى السعودى إلى أن أن الصلاة على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، ستقام بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الإمام تركى بن عبدالله فى العاصمة الرياض.
يذكر أن الراحل هو نجل الأمير عبد الرحمن نائب وزير الدفاع السابق، الذى توفى يوم 13 يوليو 2017، وهو شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز، والابن السادس عشر من أبناء الملك عبد العزيز.
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