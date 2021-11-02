الملكة إليزابيث لقادة العالم: حان وقت ترجمة الأقوال لأفعال

جدة - نرمين السيد - وأضافت الملكة إنها تأمل فى أن يكون المؤتمر "واحدا من المناسبات النادرة التى تتاح فيها للجميع فرصة الارتقاء فوق سياسة هذه اللحظة، وأن يظهروا حنكة سياسية".

وتابعت فى المقطع المصور الذى تم تسجيله، "أظهر التاريخ أنه عندما تجتمع الدول من أجل قضية مشتركة يكون هناك دائما مجال للأمل".

وعن زوجها الراحل الأمير فيليب، قالت الملكة إنها "لا يمكن أن تكون أكثر فخرا" لأن عمل الأمير فيليب من أجل البيئة مستمر من خلال عمل نجلهما الأكبر الأمير تشارلز ونجله الأمير وليام.