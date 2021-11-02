مسؤول ألمانى يدعو لإطلاق «السيل الشمالى-2» لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الألمانى، إن تشغيل خط أنابيب الغاز الروسى "السيل الشمالى-2" سيساعد فى استقرار الوضع فى سوق الغاز الأوروبية.

وأضاف فى تصريحات مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن بحاجة إلى أداة لكبح أسعار الغاز فى فضل الشتاء، وإلى استراتيجية غاز، توفر إمدادات الوقود لألمانيا، وهذا يشمل تشغيل (السيل الشمالي-2)".

و"السيل الشمالى-2" هو مشروع روسى لمد أنبوبى غاز طبيعى يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسى، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.