جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الألمانى، إن تشغيل خط أنابيب الغاز الروسى "السيل الشمالى-2" سيساعد فى استقرار الوضع فى سوق الغاز الأوروبية.
وأضاف فى تصريحات مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن بحاجة إلى أداة لكبح أسعار الغاز فى فضل الشتاء، وإلى استراتيجية غاز، توفر إمدادات الوقود لألمانيا، وهذا يشمل تشغيل (السيل الشمالي-2)".
و"السيل الشمالى-2" هو مشروع روسى لمد أنبوبى غاز طبيعى يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسى، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول ألمانى يدعو لإطلاق «السيل الشمالى-2» لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.