وقوع انفجار بالقرب من مستشفى عسكري في كابول وسماع دوي إطلاق نار

أكد شاهد عيان اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار بالقرب من مستشفى عسكري مجاور لمبنى وزارة الصحة العامة في العاصمة الأفغانية كابول.
وأفاد شاهد العيان بأن الانفجار الذي نفذه انتحاري، تبعه إطلاق نار في محيط موقع الحادث، ولم يتم الكشف بعد عما إذا كان الانفجار أسفر عن ضحايا أو مصابين.
كما تحدث المصدر عن وقوع انفجار ثان.
وبحسب ما نشر موقع "Etilaatroz"، فإن انفجارا وقع في مشفى "وزير أكبر خانا" ويُسمع دوي إطلاق نار في محيط المشفى.
هذا واقتحم مسلحون المسشفى العسكري بعد تفجير مدخله وسط تبادل إطلاق نار مع عناصر من طالبان.
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