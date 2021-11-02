وجبات BTS في السعودية .. ماذا تتضمن وجبة BTS ماكدونالدز السعودية

قامت شركة ماكدونالدز بالتعاون مع الفرقة الكورية BTS التي تعد الأشهر حول العالم في الآونة الأخيرة، قامت ماكدونالدز بإضافة وجبة جديدة في المنيو تحمل إسم الفرقة الكورية، لا يعد هذا التعاون الأول في تاريخ الشركة فقد سبق لها التعاون من قبل مع المغنيين المشهورين Travis Scott و J Balvin، الهدف من هذا التعاون هو زيادة مبيعات الشركة عن طريق الإعلان عن الوجبة الجديدة التي أصبحت الآن من الوجبات المفضلة للكثير من الفتيات حول الوطن العربي.

ماذا تتضمن وجبة BTS ماكدونالدز السعودية

تم إعداد وجبة BTS من ماكدونالدز بناء على رغبة الفرقة وهي تحتوي على مكونات ، وهي تحتوي على عشر قطع من تشيكن ماك ناجت بالإضافة إلى صلصة الكاجون التي تعد المرة الأولى التي يتم تقديم فيها هذه الصلصة، وذلك بسبب إجماع الفرقة الكورية على إضافتها بجانب الوجبة، وتتميز تلك الوجبة بما يلي:

تلقى الصلصة إعجاب كبير في كوريا، تعد من التوابل الكورية الشعبية ذات المذاق الحلو المضاف إليه الفلفل الحار.

تتضمن الوجبة أيضاً أصابع البطاطا المقلية.

بالإضافة إلى علبة الكولا التي تعد من الإضافات المشهورة في الوجبات السريعة للشركة.

يحرص على شرائها جميع الأشخاص من مشجعي تلك الفرقة ومن محبي تناول وجبات ماكدونالدز اللذيذة والمميزة.

سبب شهرة فرقة BTS وطلب وجباتهم داخل المملكة

تتلقى الفرقة شهرة واسعة حول العالم، يرجع ذلك إلى نوع الموسيقى الجميلة التي تقدمها هذه الفرقة وهي موسيقى الكيبوب ، حيث يشكل هذا النوع الموسيقى إعجاباً كبيراً للكثير من الفتيات والشباب أيضا، كما تناقش فرقة BTS أيضا في ألبوماتهم قضايا مهمة مثل محاربة العنصرية، الصداقة، والأحلام، والحب بالإضافة إلى أن غناء الفرقة يكون مصحوبا بعروض الرقص المبهرة والإطلالات الجديدة والعصرية الكورية المدهشة للجمهور، حيث استطاعت تلك الفرقة التي تتكون من سبعة أعضاء فقط من تحقيق أرقام قياسية، دخول موسوعة جينيس وتصدر التريند في السنوات الماضية، شهد الوطن العربي إقامة حفلات عديدة للفرقة التي تعد مصدر دخل لكوريا الجنوبية، تساهم في توفير مليارات الدولارات للاقتصاد الكوري الجنوبي.