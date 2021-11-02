ما هي تقنية الميتاڤيرس Metaverse تقنية العالم الافتراضي الجديدة حديث العالم؟

تقنية Metaverse العالم الافتراضي الجديدة، في الساعات القليلة الماضية اهتاجت مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الكثير من مستخدميها حول العالم بتقنية العالم الافتراضي Metaverse الجديدة التي أعلن عنها مالك شركة فيس بوك مارك زوكربيرغ حيث قد أوضح أن هذه التقنية ستكون شاملة للكثير من المميزات التي يسعى العالم للوصول إليها، وسيسمح هذا العالم من تحقيق الكثير من الأشياء والاستمتاع بمزايا مختلفة والتواجد مع الأصدقاء حتى إذا كانوا في مدينة غير مدينة أو حتى قارة غير قارتك، لهذا تدور الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي حول ماهية الميتاڤيرس وما هو هذا العالم الافتراضي الجديد الذي أعلن عنه مارك زوكربيرغ.

تقنية الميتاڤيرس الجديدة المعلن عنها من مالك شركة فيس بوك

أوضح مارك زوكربيرغ في هذا اللقاء في البرنامج أن العالم الافتراضي الجديد نقلة كبيرة من التكنولوجيا الحالية حيث سيسهل على الأشخاص خوض الكثير من التجارب الجديدة والمغامرات الشيقة، كما وسيسهل عليهم التواجد مع الأصدقاء في أي وقت وأي مكان حتى إذا كنت بمصر وصديقك في فرنسا، هذا العالم الافتراضي لن يكون له أي حدود.

وسيتم كل ذلك ويمكنك تجربة كل شيء من خلال شخصيتك الافتراضية التي ستحل محلك وستجعلك تشعر بكل شيء وكأنه حقيقي، ومن خلاله ستتمكن من مشاركة كل شيء مع من تحب حتى إذا لم تكونا معًا في نفس المكان، وهو ما سيجعل الحياة أسهل بكثير وخوض العديد من المغامرات من مكاننا.

وذكر مارك في البرنامج أنه فخور بما وصل إليه هو وفريقه وينتظر بفارغ الصبر الخطوة التالية من أجل تطبيق التقنية الجديدة Metaverse، لأن ذلك يتخطى حدود الشاشات والمسافات والفيزياء وكل شيء عهدناه في الحياة الطبيعية من أجل تجربة هذا العالم الجديد، وما علينا سوى الانتظار لمشاهدة هذا التطور الجديد المرتقب من قبل الجميع في مناطق العالم المختلفة.

ردود الأفعال حول Metaverse

بالتأكيد ليس الجميع مؤيد لهذا التطور الجديد وخاصةً بعد انتشار بعض الأخبار حول نقطة في تقنية الميتافيرس وهي أن الشخص إذا ماتت شخصيته الافتراضية مات في الحياة الحقيقية، وها نحن ذا ننتظر الخطوة التالية لمعرفة إلا ما ستؤول.