قتلى وجرحى في انفجار مزدوج قرب مستشفى في كابول

شهدت العاصمة الأفغانية كابل انفجارين على الأقل، أعقبهما إطلاق نار بالقرب من مستشفى "سردار محمد داود خان" العسكري، يوم الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب شهود عيان، فإن عناصر من تنظيم داعش دخلوا المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية، ثم اشتبكوا مع مقاتلي طالبان.

وأظهرت صور فوتوغرافية نشرها عددٌ من السكان عمودا من الدخان يرتفع فوق منطقة الانفجارين.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين، فيما لم تصدر حركة طالبان توضيحا بعد بشأن ما وقع.

وكان تنظيم داعش قد نفذ سلسلة هجمات على مساجد وأهداف أخرى منذ سيطرة طالبان على كابل في أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق، هاجم تنظيم داعش المستشفى الذي يضم 400 سرير في عام 2017 مما أودى بحياة أكثر من 30 شخصا.