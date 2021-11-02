جونسون يرحب بتعهد قادة العالم بإنهاء إزالة الغابات بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الغابات هى رئة كوكبنا، اليوم فى قمة كوب 26 سيتخذ أكثر من 100 قائد يمثلون 85 % من غابات العالم إجراءات بارزة لإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030. بهذا التعهد، لدينا فرصة لإنهاء تاريخ البشرية الطويل من قهر الطبيعة، لنصبح بدلا من ذلك حماة لها".
وانطلقت قمة "كوب 26" رسميا أمس الإثنين، فى مدينة جلاسكو الإسكتلندية، وتستمر حتى 12 نوفمبر الجارى، ويشارك فيها ممثلو أكثر من 190 دولة، وتأتى وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت فى الكوارث الطبيعية التى عصفت بمناطق عدة حول العالم فى وقت سابق من 2021.
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