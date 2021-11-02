رئيس وزراء اليابان: سأشارك فى خطوات طوكيو لتحييد الكربون بحلول 2050

جاء ذلك فى تصريح أدلى به للصحفيين قبل مغادرته طوكيو متوجها إلى جلاسكو، للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى 2021 والمعروف باسم "كوب26"، وذلك بعد فوز حزبه الحاكم فى الانتخابات العامة أمس الأول، وحصوله على تفويض لمتابعة سياساته وتنفيذها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
وبدأ مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى 2021 أول أمس الأحد، ويستمر لمدة أسبوعين بهدف دفع الإجراءات لتجنب أسوأ تداعيات للاحتباس الحرارى، مع استمرار جلسة القادة ليومين.
ومن أهداف المؤتمر الرئيسية الحفاظ على الحد من الاحتباس الحرارى إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، والذى يقول العلماء إنه لن يكون ممكنًا إلا من خلال الجهود "الأكثر صرامة" لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على الفور.
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