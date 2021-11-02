أزمة الطاقة تتفاقم فى أوروبا بعد انخفاض تدفقات الغاز الروسى إلى الصفر

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير غربية، اليوم الثلاثاء، تراجع الصادرات الروسية من الغاز الطبيعى إلى أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحتى الأول من نوفمبر، مع توقف تام فى التسليم عبر خط أنابيب "يامال"، ما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة الحادة القائمة بالفعل فى القارة العجوز.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جلوبال S&P"، فإنه بالتزامن مع مطلع الشهر الجارى، واجتماع قادة العالم والدبلوماسيين فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 26" المنعقد فى جلاسكو، تدور مناورة من المداولات حول مصير خط الأنابيب المزدوج "نورد ستريم2"، والذى أوشكت روسيا على الانتهاء منه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ تقليص الصادرات تدريجيًا عبر خط "يامال" فى أغسطس الماضى، قال مشغل الخط من الجانب الألمانى "جاسكاد"، إن التدفقات فى محطة "يامال مالنو" قد انخفضت إلى الصفر، بل وبدأت فى التدفق فى الاتجاه الآخر، ولم يتم إرجاعها مرة أخرى، حيث بدأ التسليم فى نوفمبر.

كما أشارت بيانات من هيئة الطاقة السلوفاكية "TSO Eustream"، إلى أنه من المقرر أن تضخ محطة "فيلك كابسونى" للإمداد الروسى عبر أوكرانيا، نحو 43 مليون متر مكعب/ اليوم فقط، وهى كمية أقل من السعة المحددة وفقًا لاتفاقية الغاز الذى يمر بين روسيا وأوكرانيا، والموقعة فى ديسمبر 2019.

وأكد التقرير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى فى جميع الدول الأوروبية إلى مستويات قياسية فى شهر أكتوبر المنقضى، تزامنًا مع تضاعف عقود الشتاء الأولى، والتى تنتهى صلاحيتها فى 30 سبتمبر، وتجاوزت الرقم القياسى السابق للأسعار المسجلة فى عام 2018.

واعتبرت الصحيفة أن أكتوبر كان أكثر شهور تذبذبًا فى تاريخ سوق الطاقة فى أوروبا، مع غياب الكميات المتدفقة من الغاز الروسى لشهر نوفمبر.

يذكر أن الصادرات الروسية عبر خط "يامال" انخفضت إلى الصفر آخر مرة فى مايو 2020، بعد فترة وجيزة من انتهاء العقد طويل الأجل المبرم مع بولندا، وفى ذروة وباء كورونا الذى أدى إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية، وإلحاق أضرار بالطلب الكلى، وتباطأ النشاط الاقتصادى.