بعد هزائم متلاحقة شمالا.. آبى أحمد يدعو المواطنين لحمل سلاح

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام رسمية فى إثيوبيا، إن سلطات العاصمة أديس أبابا دعت المواطنين اليوم الثلاثاء، إلى استخراج تراخيص بحمل السلاح فى اليومين المقبلين، وذلك بعدما أعلنت قوات من شمال البلاد أنها تفكر فى الزحف إلى هناك.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال بيان الحكومة الإثيوبية، إنه تم اعتقال أشخاص حاولوا إحداث فوضى، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وكانت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى تمكنت خلال الأيام الماضية من السيطرة على مدن استراتيجية فى إقليم أمهرة، المجاور لإقليم تيجراى، خصوصا مدينتى كومبولتشا وديسى، وطردت قوات الجيش الإثيوبى من تلك المناطق، وسط هزائم متلاحقة تكبدتها قوات الحكومة الفيدرالية.

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