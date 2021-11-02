روسيا تنفى حشد قوات عسكرية على حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - نفى الكرملين الروسى، اليوم الثلاثاء، ما تردد فى تقرير إعلامى أمريكى بشأن وجود حشد عسكرى روسى بالقرب من أوكرانيا، واصفًا تلك الأنباء بأنها "زائفة"، ومشددًا فى الوقت ذاته على أن الأمر يرجع لموسكو فى تحديد مواقع قواتها على أراضيها.





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