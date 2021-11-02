جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن الانفجار أعقبه إطلاق نار كثيف. وكسر الانفجار الهدوء النسبى الذى ساد العاصمة الأفغانية منذ عمليات الإجلاء التى شابتها الفوضى فى أعقاب سيطرة "طالبان" على المدينة فى أغسطس الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار أمام مستشفى عسكرى فى كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.