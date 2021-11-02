الشرطة اليابانية: مهاجم قطار طوكيو أراد قتل الكثيرين

قالت الشرطة ووسائل إعلام باليابان، الثلاثاء، إن الرجل الذي هاجم قطارا في طوكيو هذا الأسبوع وكان يرتدي زي الجوكر “أراد قتل الكثيرين” وخطط لفعلته على مدى شهور واشترى سكينا من على الإنترنت لاستخدامه في الهجوم.

وطعن المهاجم بعض الضحايا وأشعل حريقا في إحدى عربات القطار مساء يوم الأحد، بينما كان كثيرون متجهين لحضور احتفالات عيد الهالوين.

وأثار الهجوم ذعر الركاب الذين انطلقوا في الصراخ وتدافعوا على نوافذ القطار للفرار.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن رجلا في السبعينيات من عمره لا يزال في حالة خطيرة إثر طعنه في منطقة الجذع فيما عولج 16 آخرون أصيبوا بإصابات طفيفة أغلبها اختناقات.

وأضاف المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على الفور على كيوتا هاتوري (24 عاما) الذي كان يرتدي زي الجوكر وقال للمحققين قي وقت لاحق “أردت أن أقتل الكثيرين. أردت عقوبة الإعدام”.

وذكرت تقارير إعلامية أن هاتوري، الذي ظهر في مقطع فيديو جالسا على مقعد في القطار في هدوء وهو يدخن سيجارة قبل تنفيذ الهجوم، اشترى السكين الذي استخدمه من على الإنترنت وكان يحمل نحو أربعة لترات من سائل سريع الاشتعال في عبوات بلاستيكية حين توجه إلى طوكيو.

وأضافت التقارير أن هاتوري الذي قال للمحققين “لم تكن الأمور على ما يرام في العمل ومع الأصدقاء” ربما بدأ التخطيط للهجوم في يونيو حزيران عندما ترك وظيفته في مدينة فوكوكا بجنوب غرب اليابان وبدأ التحرك صوب الشرق حيث أمضى فترات في مدن رئيسية على طول الطريق حتى وصل إلى طوكيو قبل شهر.

وقال وزير النقل تيتسو سايتو، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة طالبت شركات القطارات بتوخي المزيد من الحذر لمنع وقوع هجمات أخرى.

وأضاف “القطارات تشكل أهمية في حياة أفراد المجتمع. من المهم للغاية أن تشعر بالأمان وأنت تستقلها”.