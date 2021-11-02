روسيا تسجل زيادة قياسية في عدد الوفيات بفيروس كورونا و39 ألف إصابة...

سجلت السلطات الصحية في روسيا، زيادة قياسية في عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا، بلغت 1178 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تم تسجيل 39008 إصابات جديدة.
ووفقا لأخر بيانات وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، الصادرة اليوم الثلاثاء، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (5736) تليها مدينة بطرسبورغ (3066) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2893).
وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 8 ملايين و593200 إصابة، تعافى من الإصابة 7 ملايين و412631 شخصا، منهم 30905 اشخاص خلال اليوم الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 240871 حالة وفاة حتى الآن.
ومع تسجيل ارتفاع خلال الفترة الأخيرة في عدد الإصابات الجديدة، اتخذت السلطات الروسية جملة من التدابير للحد من تفشي الوباء، وبالإضافة إلى تشديد حملات التطعيم، فرضت السلطات عطلة رسمية في البلاد لمدة أسبوع مدفوعة الأجر، حتى السابع من نوفمبر.
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