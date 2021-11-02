بايدن: الحفاظ على الغابات أمر لا غنى عنه

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أهمية الحفاظ على الغابات، مشيرا إلى أن ذلك أمر لا غنى عنه نظرا لأن الغابات لديها القدرة على تقليل الكربون على مستوى العالم بأكثر من الثلث.





وقال بايدن - خلال الكلمة التى ألقاها فى اليوم الثانى من قمة المناخ (كوب 26) المنعقدة فى مدينة جلاسكو الإسكتلندية - إن "الحفاظ على غاباتنا والنظم البيئية الهامة الأخرى هو جزء لا غنى عنه للحفاظ على أهدافنا المناخية فى متناول اليد بالإضافة إلى العديد من الأولويات الرئيسية الأخرى التى نمتلكها معا".

وتابع بايدن "الحفاظ على الغابات والنظم البيئية الأخرى يمكن وينبغى أن يؤدى دورا مهما فى استراتيجية الوصول بالانبعاثات إلى الصفر".

وأردف الرئيس الأمريكى أنه "يجب استدعاء الإرادة لفعل الصواب وما هو ضرورى وما هو فى مقدورنا، يبدو الأمر بسيطا وأعتقد أنه بهذه البساطة، لنبدأ العمل، يمكننا القيام بذلك وسيكون لذلك تأثير على الجيل".

يشار إلى أن قمة "كوب 26" انطلقت رسميا أول أمس الأحد، فى مدينة جلاسكو الإسكتلندية، وتستمر حتى 12 نوفمبر الجارى، ويشارك فيها ممثلو أكثر من 190 دولة، وتأتى وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت فى الكوارث الطبيعية التى عصفت بمناطق عدة حول العالم فى وقت سابق من 2021.