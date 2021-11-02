روسيا: مستعدون للتعاون مع أمريكا بشأن مراقبة انبعاثات الاحتباس الحرارى

جدة - نرمين السيد - وقال فيرشينين -فى تصريح لوكالة "نوفوستى" الروسية، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى لشؤون المناخ جون كيرى، اتفقنا على مواصلة العمل فى الإطار الثنائى على مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ.

وأوضح أن تلك الملفات "ستضم مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بواسطة الأقمار الصناعية، والغابات، والزراعة، والمساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجيات التنمية الطويلة الأمد فى إطار اتفاقية باريس، والاستخدام الفعال للطاقة، وتمويل برامج المناخ، وتنفيذ مشاريع مشتركة فى مجال المناخ".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى لشؤون المناخ، جون كيرى، قد زار روسيا خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو الماضي، وأجرى مباحثات حول قضايا المناخ مع المسؤولين الروس، خاصة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجى لافروف والمبعوث الروسى الخاص لشؤون المناخ رسلان إديلجيرييف.