جدة - نرمين السيد - ووفقًا للوكالة الفلسطينية "وفا"، قال شهود عيان إن المستوطنين "اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته"، لافتة إلى أن القدس القديمة وبواباتها تشهد "إجراءات أمنية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين فى الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التى يقوم بها الجنود بحق الشبان".
كما أشارت الوكالة إلى ما يتعرض له الشبان المقدسيين، وبالتوازى مع جرائم الاحتلال، من استفزازات يومية من قبل المستوطنين الذين ينظمون المسيرات والتجمعات، إضافة إلى الاقتحامات اليومية الى ينفذها الإسرائيليون للمسجد الأقصى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حراسة الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.