عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حراسة الشرطة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للوكالة الفلسطينية "وفا"، قال شهود عيان إن المستوطنين "اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته"، لافتة إلى أن القدس القديمة وبواباتها تشهد "إجراءات أمنية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين فى الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التى يقوم بها الجنود بحق الشبان".

كما أشارت الوكالة إلى ما يتعرض له الشبان المقدسيين، وبالتوازى مع جرائم الاحتلال، من استفزازات يومية من قبل المستوطنين الذين ينظمون المسيرات والتجمعات، إضافة إلى الاقتحامات اليومية الى ينفذها الإسرائيليون للمسجد الأقصى.