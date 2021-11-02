جونسون ومودي يناقشان تعزيز بنية «الجزر الصغرى» على هامش قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - شارك رئيسا الوزراء، البريطانى بوريس جونسون، ونظيره الهندى ناريندا مودى، اليوم الثلاثاء، فى ندوة حول الجزر الصغرى، على هامش قمة المناخ المنعقدة فى جلاسكو، حيث تباحثا حول إنشاء تحالف لدعم البنية التحتية المقاومة للكوارث فى الجزر الصغيرة النامية.





وأوضح البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية، عبر موقعها الإلكترونى، أن "رئيس الوزراء ناريندرا مودى التقى برئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون على هامش قمة قادة العالم كوب 26 فى جلاسكو".

وقال البيان إن "مودى أشاد بجهود جونسون الناجحة لتنظيم القمة، وكذلك التزامه وقيادته الشخصية فى التعامل مع تغير المناخ"، مؤكدًا استعداد "الهند للتعاون مع المملكة المتحدة فى المجالات المتعلقة بالمناخ، بما فى ذلك التمويل والتكنولوجيا وانتقال الطاقة فى أشكال مختلفة، والتحالف من أجل البنية التحتية المقاومة للكوارث - مجموعة من الدول ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات والبنوك وأعضاء".

وأشار البيان إلى أن القطاع الخاص يسعى إلى إنشاء بنية تحتية مقاومة للكوارث، وأن المسؤولين أولوا اهتمامًا خاصًا بالتجارة والاقتصاد والصحة والدفاع والأمن.

كما أشار البيان إلى أن رئيسى الوزراء ناقشا ما يسمى بـ"خريطة الطريق 2030"، وهى خطة للتعاون الثنائى فى مجموعة من المجالات حتى نهاية العقد، تم تبنيها فى مايو من هذا العام.

وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية"، تطرق مودى وجونسون إلى القضايا الإقليمية والدولية الحالية، بما فى ذلك الوضع فى أفغانستان ومنطقة المحيطين الهندى والهادئ، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والإنعاش الاقتصادى بعد الوباء.