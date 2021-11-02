وتضمنت الشروط، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أن يكون المرشح مسجلا بسجل الناخبين، وأن يكون مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وأن يقدم إقرارا بعدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وعدم حمل أى من والديه أو زوجته لجنسية دولة أخرى، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة وأن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية.
كما تضمنت الشروط، أن يقدم إقرارا بعدم حصوله على حكم نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويرفق بهذا الإقرار شهادة الحالة الجنائية، وألّا يكون قد صدر بحقه قرار بالعزل التأديبى، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل البلاد وخارجها.
كذلك، ألا يكون المترشح موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان الاقتراع وأن يُزكى من قبل عدد لا يقل عن 5000 ناخب مسجلين بقاعدة بيانات تسجيل الناخبين، وأن يودع فى حساب المفوضية مبلغا قدره 10000 دينار ليبى.
وتضمنت الشروط أيضا، أن يقدم المترشح من جهة عمله ما يفيد رسميا بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائى قبل تاريخ 24 ديسمبر، وأن يكون لائقا صحيا، ويقدم التقرير الطبى المعتمد من السلطات الصحية فى البلاد، وأن يقوم بتوكيل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وكل ما يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية التى تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الليبية للانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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