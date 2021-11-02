فرنسا: إحباط هجوم بسكين فى محطة قطارات باريس

جدة - نرمين السيد - تمكن ضباط الأمن بالسكك الحديدية فى العاصمة الفرنسية باريس من إحباط هجوم بسكين فى محطة سان لازار للقطارات، أمس الإثنين، حيث أطلقوا النار على منفذ الهجوم، حسبما أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء.





ووفقًا لما نقلته الوكالة الفرنسية "فرانس برس"، قالت قناتا "بى.إف.إم" و"سى نيوز"، إن الرجل أصيب بجروح خطيرة. ولم يعلق متحدث باسم الشرطة الفرنسية على الحادث. ولم تحدد الشرطة الفرنسية دوافع الهجوم أو هوية منفذه حتى اللحظة.

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