طريقة عمل بيتزا الطاسة هشة ولذيذة وبمكونات بسيطة جداً

تعتبر بيتزا الطاسة من أنواع البيتزا البسيطة جدا وسهلة التحضير، واقتصادية علي قد الايد، فكثير من الناس يحبون بيتزا الطاسة وخاصة الأطفال يفرحون بالأشياء الجديدة، وتعتبر البيتزا من المعجنات سهلة التحضير، ومع ذلك تبحث معظم السيدات على مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت عن طريقة عمل بيتزا الطاسة، علي الرغم من سهولتها، ونحن سنقدم لكم اليوم وفي هذا المقال طريقه عمل بيتزا الطاسة لأكثر من حشوة حسب رغبة الشخص، ولأنها من أنواع المعجنات المميزة فإنها تستحق التجربة. طريقة عمل بيتزا الطاسة طريقة عمل بيتزا الطاسة المكونات: عدد 2 كوب صغير من الدقيق الأبيض الفاخر. ثلاث أرباع كوب من الماء الدافئ للعجن. ملعقة كبيرة من الحليب البودرة. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشة صغيرة من الملح الأبيض. رشة صغيرة من الزعتر. ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر. ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر. ربع كوب من الزيت النباتي. صوص البيتزا. بسطرمة، أو الحشوة المفضلة لديك. جبنة مودزريلا مبشورة. زيتون أسود شرائح. بصل شرائح. فلفل شرائح. طماطم شرائح. جبنة رومي مبشورة. طريقة تحضير البيتزا أولاً نقوم بإحضار إناء صغير ثم نضع فيه المكونات الجافة، كمية الدقيق والملح والزعتر التركي، والسكر والخميرة الفورية، والبصل البودر والثوم البودر والبيكنج باودر، ثم نخلط كل هذة المكونات مع بعضها جيد جداً.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ مع التقليب تدريجياً، وعندما يختلط هذا الخليط مع بعضه جيد جداً، يتم وضع كمية الزيت مع التقليب المستمر، حتي نحصل علي عجينة شبة سائلة، ثم نترك العجينة عشر دقائق تقريباً.

ثم بعد ذلك نقوم بتحضير طاسة، ثم نقوم بدهنها بقليل من الزيت النباتي،ثم نقوم بفرد العجينة داخل هذة الطاسه بسمك متوسط، ثمن نرفع الطاسة على نار هادئة.

ثم بعد ذلك نضيف الصلصة ونوزعها جيدا، ثم نفرد طبقة من مكس الجبن، والبسطرمة، والخضروات وكمية الزيتون الأسود، ثم طبقة أخرى من الجبن، ونغطيها ثم نتركها علي النار لمدة عشر دقائق حتي يحمر لونها، وبعد ذلك تصلح جاهزه. طريقة تحضير البيتزا الوسوم

تعتبر بيتزا الطاسة من أنواع البيتزا البسيطة جدا وسهلة التحضير، واقتصادية علي قد الايد، فكثير من الناس يحبون بيتزا الطاسة وخاصة الأطفال يفرحون بالأشياء الجديدة، وتعتبر البيتزا من المعجنات سهلة التحضير، ومع ذلك تبحث معظم السيدات على مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت عن طريقة عمل بيتزا الطاسة، علي الرغم من سهولتها، ونحن سنقدم لكم اليوم وفي هذا المقال طريقه عمل بيتزا الطاسة لأكثر من حشوة حسب رغبة الشخص، ولأنها من أنواع المعجنات المميزة فإنها تستحق التجربة. طريقة عمل بيتزا الطاسة طريقة عمل بيتزا الطاسة المكونات: عدد 2 كوب صغير من الدقيق الأبيض الفاخر. ثلاث أرباع كوب من الماء الدافئ للعجن. ملعقة كبيرة من الحليب البودرة. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشة صغيرة من الملح الأبيض. رشة صغيرة من الزعتر. ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر. ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر. ربع كوب من الزيت النباتي. صوص البيتزا. بسطرمة، أو الحشوة المفضلة لديك. جبنة مودزريلا مبشورة. زيتون أسود شرائح. بصل شرائح. فلفل شرائح. طماطم شرائح. جبنة رومي مبشورة. طريقة تحضير البيتزا أولاً نقوم بإحضار إناء صغير ثم نضع فيه المكونات الجافة، كمية الدقيق والملح والزعتر التركي، والسكر والخميرة الفورية، والبصل البودر والثوم البودر والبيكنج باودر، ثم نخلط كل هذة المكونات مع بعضها جيد جداً.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ مع التقليب تدريجياً، وعندما يختلط هذا الخليط مع بعضه جيد جداً، يتم وضع كمية الزيت مع التقليب المستمر، حتي نحصل علي عجينة شبة سائلة، ثم نترك العجينة عشر دقائق تقريباً.

ثم بعد ذلك نقوم بتحضير طاسة، ثم نقوم بدهنها بقليل من الزيت النباتي،ثم نقوم بفرد العجينة داخل هذة الطاسه بسمك متوسط، ثمن نرفع الطاسة على نار هادئة.

ثم بعد ذلك نضيف الصلصة ونوزعها جيدا، ثم نفرد طبقة من مكس الجبن، والبسطرمة، والخضروات وكمية الزيتون الأسود، ثم طبقة أخرى من الجبن، ونغطيها ثم نتركها علي النار لمدة عشر دقائق حتي يحمر لونها، وبعد ذلك تصلح جاهزه. طريقة تحضير البيتزا

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