زلزال بقوة 4 درجات يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - قال معهد أثينا الجيوديناميكى- حسبما أوردت صحيفة "كاثيميرينى" اليونانية - إن مركز الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترًا جنوب شرق مدينة "زاكروس"، وكان العمق البؤرى للزلزال 9.7 كيلومترات.
يذكر أن اليونان تعرضت لسلسلة من الهزات الأرضية فى الشهور الماضية، وكان الأحدث فى سلسلة الهزات، زلزال بقوة 4.3 درجات ضرب جزيرة "كريت" اليونانية، أواخر أكتوبر الماضى، فى أعقاب زلزال بقوة 5.8 درجة وقع فى 27 سبتمبر الماضى.
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