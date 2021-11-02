مقتل 10 مدنيين فى هجوم لداعش شمال بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، قال مسؤول عسكرى: "اعترض مسلحون، يعتقد أنهم أعضاء فى تنظيم داعش فى الصحراء الكبرى، أشخاصًا من دامبام وهم فى طريقهم إلى سوق ماركوى فى منطقة الساحل، وتم قتل نحو عشرة".

وأشار المسؤول إلى أن الجنود انتشروا فى المنطقة ويقومون بعمليات تمشيط، لأن 4 أشخاص آخرين كانوا فى طريقهم إلى ماركوى، وما زالوا فى عداد المفقودين.

كما أكد مسؤول محلى وقوع الهجوم، مضيفًا أن الإرهابيين نصبوا حاجزًا على الطريق الرابط بين دامبام وماركوى، وقاموا باعتراض كل المتجهين إلى السوق، وأن الأشخاص كان بعضهم يمشى سيرًا على الأقدام، أو كانوا على دراجات ثلاثية العجلات أو دراجات نارية.

وتوقع المسؤول البوركينى أن "الأشخاص الأربعة المفقودين اختطفهم الجهاديون".

يذكر أن ماركوى تقع على بعد حوالى 15 كيلومترًا من الحدود مع النيجر، فى المنطقة المعروفة باسم "المثلث الحدودى" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالى، حيث تشهد هذه المنطقة هجمات تشنّها الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمى القاعدة وداعش، وتستهدف المدنيين على وجه الخصوص.