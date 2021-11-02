الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر أمنية فى رام الله، أن جنود الاحتلال اعتقلوا 4 شبان، وهم: بهاء جرادات، ومحمد حرب، بالطيرة والأسير المحرر محمود رباح حنون، وخليل شريتح، فى قرية المزرعة الغربية شمالا.

وفى القدس، اعتقل جنود الاحتلال شابين، وهما: باسل محمود أبو عيد من بلدة بدّو شمال غرب القدس، والشاب محمد قراعين فى حى بطن الهوى من بلدة سلوان جنوب الأقصى .

وفى الخليل، اعتقل جنود الاحتلال الشاب محمد عبد الكريم فرج الله (35 عاما) من بلدة إذنا والشاب وسام المغالسة (24 عاما) من مخيم الفوار.

وفى نابلس، شمال الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال الشابين وديع دغلس، ومعتز دغلس، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وفى محافظة بيت لحم جنوبًا، أصيب شابان بالرصاص الحي، وتم اعتقال الشاب صقر أشرف برقان (18 عاما)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى مخيم الدهيشة.

فى جنين شمالا، اعتقلت جنود الاحتلال الشاب إبراهيم أحمد خزيمية على حاجز عسكرى نصبته على مدخل قرية تعنك غربًا.