روسيا تتجاوز الـ 8 ملايين ونصف إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 39 ألفا و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى عموم البلاد إلى 8 ملايين و593 ألفا و200 إصابة.





وأشارت إلى تسجيل رقم قياسى جديد فى حالات الوفاة بواقع 1178 حالة خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 240 ألفا و871 شخصا. وبحسب المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، فإن الإصابات الجديدة سُجلت فى كل المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة. وأوضح أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بــ5736 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ3066 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحى موسكو 2893 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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