قتل 19 شخصا، على الأقل، وأصيب 50 آخرون، حين تعرض مستشفى في كابول لهجوم، الثلاثاء، كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة، بعدما أكدت طالبان وقوع انفجارين، وتحدث شهود عن إطلاق نار.
وقال المسؤول، لوكالة فرانس برس، رافضا الكشف عن اسمه، “تم نقل 19 جثة ونحو 50 جريحا إلى المستشفيات في كابول”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 19 قتيلا و50 جريحا في الهجوم على مستشفى بكابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.