19 قتيلا و50 جريحا في الهجوم على مستشفى بكابول

قتل 19 شخصا، على الأقل، وأصيب 50 آخرون، حين تعرض مستشفى في كابول لهجوم، الثلاثاء، كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة، بعدما أكدت طالبان وقوع انفجارين، وتحدث شهود عن إطلاق نار.

وقال المسؤول، لوكالة فرانس برس، رافضا الكشف عن اسمه، “تم نقل 19 جثة ونحو 50 جريحا إلى المستشفيات في كابول”.