مسلحون يخطفون موظفين بجامعة في العاصمة النيجيرية مع أبنائهم

قالت جامعة أبوجا، الثلاثاء، إن مسلحين اختطفوا أربعة من موظفيها مع أبنائهم في حادث اختطاف يندر وقوعه داخل مثل هذه المؤسسة الكبيرة في العاصمة النيجيرية.
قامت عصابات من المسلحين، يعرفون بأنهم قطاع طرق، في نهاية العام الماضي بسلسلة من عمليات الاختطاف من مدارس وشنت هجمات على قرى أغلبها في شمال غرب البلاد مقابل فدية.
وجرى اختطاف أفراد على مشارف أبوجا، لكن الهجوم على الجامعات نادر.
وقالت الجامعة عبر صفحتها على فيسبوك “هاجم أفراد يشتبه بأنهم من قطاع الطرق مقرات الموظفين بالجامعة في الساعات الأولى من اليوم، ورصدنا أن أربعة عاملين وأبناءهم اُختطفوا”.
وقال مصدر من الجامعة لرويترز إن واحدا من العاملين اختُطف مع ابنه وابنته.
وتواجه قوات الأمن النيجيرية تحديات على عدة جبهات منها زيادة انتشار الفوضى في الشمال والشمال الغربي ومجموعة متمردين إسلاميين في الشمال الشرقي قتلت الآلاف على مدى 12 عاما.
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