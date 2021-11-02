تفاصيل مشروع تقييم الموظفين في التعليم 1443| آلية جديدة ومقاييس للتقدير

آليةٌ جديدةٌ من المقرر أن تُعلن عنها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تقييم الموظفين في التعليم خلال العام الحالي، وهو عبار عن مشروع جديد لتقييم أداء الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة وقطاعاتها وإدارات التعليم في المدارس بمراحلها الثلاث للبنين والبنات وذلك في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
ويأتي ذلك سعيًا من الوزارة لتحسين بيئة التعليم في المملكة، ورفع كفاءة المعلمين والإداريين، بما ينعكس بالإيجاب على تحصيل الطلاب وإحراز تقدم في القطاع التعليمي وتطويره ليواكب الدول المتقدمة، سيما في ظل الاعتماد على التعليم لنهضة الدول وتحقيق الرفاهية للمواطنين.تفاصيل مشروع تقييم الموظفين في التعليم 1443
وتشمل الآلية الجديدة لمشروع تقييم الموظفين والكوادر الإدارية في وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي الحالي 1443هـ أربع خطوات تأتي على النحو التالي وفقاً لما ذكرته صحيفة عكاظ:
- تقييم إنجاز أهداف الموظف.
- احتساب النتيجة النهائية.
- تطبيق التصنيف الإجباري.
- إنجاز جدارات الموظف.
ويحدد مقياس التقدير العام لأداء الموظف في وزارة التعليم السعودية ونظام التقييم الجديد الذي من المقرر اعتماده، ما يلي:
- منح الحاصل على ٥ درجات تقدير ممتاز، على أن يكون الموظف قد حقّق كل أهدافه وأكثر من 100% من المستهدفات المحددة وأظهر جميع الجدارات في مستويات أعلى من تلك المطلوبة للوظيفة.
- كما يُمنح الموظف الذي يحصل على ٤ درجات تقدير جيد جدا بشرط تحقيق أكثر من ٩٠ إلى ١٠٠٪ من أهدافه المحددة ويُظهر الجدارات في مستويات تتوافق بدرجة كبيرة مع المستويات المطلوبة للوظيفة.
- أما مَن يحصل على 3 درجات يمنح تقدير جيد، بشرط أن يكون قد حقّق من ٨٠ إلى ٨٩٪ من أهدافه المحددة وأن يُظهر الجدارات في مستويات قريبة من المستويات المطلوبة للوظيفة.
- ومن كان أداؤه أقل من التوقعات وحقق من ٦٠ إلى ٧٩٪ من أهدافه المحددة والجدارات المطلوبة للوظيفة لا تتسم بالثبات الكافي فيمنح درجتان ويُعطى تقدير مرضي.
- وفي حال كان أداء الموظف أقل من التوقعات بشكل دائم وحقق أقل من ٦٠٪ من أهدافه المحددة ولم يظهر مستوى مقبولا من الجدارات المطلوبة للوظيفة يُمنح درجة واحدة في التقييم وتقدير غير مرضي.
الوسوم
آليةٌ جديدةٌ من المقرر أن تُعلن عنها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تقييم الموظفين في التعليم خلال العام الحالي، وهو عبار عن مشروع جديد لتقييم أداء الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة وقطاعاتها وإدارات التعليم في المدارس بمراحلها الثلاث للبنين والبنات وذلك في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
ويأتي ذلك سعيًا من الوزارة لتحسين بيئة التعليم في المملكة، ورفع كفاءة المعلمين والإداريين، بما ينعكس بالإيجاب على تحصيل الطلاب وإحراز تقدم في القطاع التعليمي وتطويره ليواكب الدول المتقدمة، سيما في ظل الاعتماد على التعليم لنهضة الدول وتحقيق الرفاهية للمواطنين.تفاصيل مشروع تقييم الموظفين في التعليم 1443
وتشمل الآلية الجديدة لمشروع تقييم الموظفين والكوادر الإدارية في وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي الحالي 1443هـ أربع خطوات تأتي على النحو التالي وفقاً لما ذكرته صحيفة عكاظ:
- تقييم إنجاز أهداف الموظف.
- احتساب النتيجة النهائية.
- تطبيق التصنيف الإجباري.
- إنجاز جدارات الموظف.
ويحدد مقياس التقدير العام لأداء الموظف في وزارة التعليم السعودية ونظام التقييم الجديد الذي من المقرر اعتماده، ما يلي:
- منح الحاصل على ٥ درجات تقدير ممتاز، على أن يكون الموظف قد حقّق كل أهدافه وأكثر من 100% من المستهدفات المحددة وأظهر جميع الجدارات في مستويات أعلى من تلك المطلوبة للوظيفة.
- كما يُمنح الموظف الذي يحصل على ٤ درجات تقدير جيد جدا بشرط تحقيق أكثر من ٩٠ إلى ١٠٠٪ من أهدافه المحددة ويُظهر الجدارات في مستويات تتوافق بدرجة كبيرة مع المستويات المطلوبة للوظيفة.
- أما مَن يحصل على 3 درجات يمنح تقدير جيد، بشرط أن يكون قد حقّق من ٨٠ إلى ٨٩٪ من أهدافه المحددة وأن يُظهر الجدارات في مستويات قريبة من المستويات المطلوبة للوظيفة.
- ومن كان أداؤه أقل من التوقعات وحقق من ٦٠ إلى ٧٩٪ من أهدافه المحددة والجدارات المطلوبة للوظيفة لا تتسم بالثبات الكافي فيمنح درجتان ويُعطى تقدير مرضي.
- وفي حال كان أداء الموظف أقل من التوقعات بشكل دائم وحقق أقل من ٦٠٪ من أهدافه المحددة ولم يظهر مستوى مقبولا من الجدارات المطلوبة للوظيفة يُمنح درجة واحدة في التقييم وتقدير غير مرضي.
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