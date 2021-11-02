تفاصيل مشروع تقييم الموظفين في التعليم 1443| آلية جديدة ومقاييس للتقدير

آليةٌ جديدةٌ من المقرر أن تُعلن عنها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تقييم الموظفين في التعليم خلال العام الحالي، وهو عبار عن مشروع جديد لتقييم أداء الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة وقطاعاتها وإدارات التعليم في المدارس بمراحلها الثلاث للبنين والبنات وذلك في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

ويأتي ذلك سعيًا من الوزارة لتحسين بيئة التعليم في المملكة، ورفع كفاءة المعلمين والإداريين، بما ينعكس بالإيجاب على تحصيل الطلاب وإحراز تقدم في القطاع التعليمي وتطويره ليواكب الدول المتقدمة، سيما في ظل الاعتماد على التعليم لنهضة الدول وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

تفاصيل مشروع تقييم الموظفين في التعليم 1443

وتشمل الآلية الجديدة لمشروع تقييم الموظفين والكوادر الإدارية في وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي الحالي 1443هـ أربع خطوات تأتي على النحو التالي وفقاً لما ذكرته صحيفة عكاظ:

تقييم إنجاز أهداف الموظف.

احتساب النتيجة النهائية.

تطبيق التصنيف الإجباري.

إنجاز جدارات الموظف.

مقياس التقدير العام لأداء الموظف في التعليم

ويحدد مقياس التقدير العام لأداء الموظف في وزارة التعليم السعودية ونظام التقييم الجديد الذي من المقرر اعتماده، ما يلي: