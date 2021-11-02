غلاسكو.. مباحثات إماراتية مغربية بشأن المناخ والطاقة

استقبل سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الثلاثاء، في جناح الإمارات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 26).

وقال ‏الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات في تغريدة على "تويتر": "استقبلنا معالي عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية في جناح الإمارات في COP 26. فخورون بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية والروابط الأخوية مع المغرب الشقيق".

وأضاف: "تجمعنا رؤية وأهداف مشتركة، ونعمل على تعزيز فرص التعاون في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة والعمل المناخي".

وكانت الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، قد أعلنت الثلاثاء، دعمها لطلب الإمارات لاستضافة الدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28، المنتظر عقده عام 2023.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس وفد الإمارات إلى المؤتمر: "نعرب عن عميق الامتنان للدول الأعضاء في مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ولجميع شركائنا في المجتمع الدولي على دعمهم لطلب الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في عام 2023 والدفع قدما بجهود التصدي لتداعيات تغير المناخ".

وتابع قائلا: "واليوم ومع احتفال الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها، نؤكد مجددا التزامنا التام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأمر الذي يعكس رؤيتنا بأن الشراكة هي سر النجاح والتقدم، والركيزة الأساسية في إيجاد حلول عملية فعّالة للتحديات العالمية في هذا المجال، ونتطلع إلى تعزيز الشراكة مع جميع الدول لتحقيق الفوائد الاقتصادية الناتجة عن العمل المناخي".