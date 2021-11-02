رئيس قبرص يؤكد أهمية التعاون الدولى للتصدى للتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، اليوم الثلاثاء، أن هناك تحديات عالمية لا يمكن مواجهتها إلا بالتعاون الدولى للتصدى للتغيرات المناخية للمساهمة فى خفض انبعاث الكربون.





وقال الرئيس القبرصى فى كلمته خلال الجلسة العامة لقمة المناخ فى جلاسكو، إن الهدف الرئيسى من الدورة الحالية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى "الغازات الدفيئة"، والحد من مفعولها بنسبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كان سائدا قبل الثورة الصناعية. وأضاف أنه لا يوجد خطوات عملية من المجتمع الدولى تدل للمحافظة على البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قمة المناخ فى دورتها الـ26 حجر الأساس فى جهود التعامل مع الآثار المدمرة لتغير المناخ من خلال ضمان عالى المستوى من الالتزام من قبل كافة الدول المشاركة بطريقة عادلة وفعالة وشفافة بالتوازى مع الإبقاء على التضامن مع الدول الأكثر ضعفا التى ستكون أكثر تأثرا بتغير المناخ. وأكد أنستاسيادس دعمه لكل المبادرات والبيانات الصادرة عن مؤتمر الأطراف الدولية فى دورته الـ26 وتحديدا إعلان "قادة جلاسكو" حول الغابات واستعمال الأراضى.

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