واشنطن: تضرر الغواصة الأمريكية فى بحر الصين بسبب اصطدامها بتلة

جدة - نرمين السيد - أكدت نتائح التحقيقات الصادرة، أمس الإثنين، أن تضرر الغواصة النووية الأمريكية فى بحر الصين الشهر الماضى، كان بسبب اصطدامها بتلة فى عمق المياه، لم تكن تظهر على الخرائط.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الناطقة باسم سلاح البحرية الأمريكية، كابتن الفرقاطة هايلى سيمز: "أظهر التحقيق أن الغواصة كونيتيكت اصطدمت بتلة بحرية لم تكن واردة على الخرائط عندما كانت تجوب المياه الدولية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ"، حسبما جاء فى بيان رسمى.

وبحسب الوكالة، تم رفع نتائج التحقيق حول الحادث إلى قائد الأسطول السابع، الأميرال كارل توماس، والذى يعود إليه اتخاذ القرار بفرض عقوبات من عدمه حسبما أوضحت الناطقة.

وكانت الغواصة الأمريكية التى تعمل بالدفع النووى اصطدمت بشىء غير معروف فى 2 أكتوبر الماضى، عندما كانت تحت الماء فى بحر الصين الجنوبى، وأصيب 11 بحارًا جراء الحادث.

واضطرت الغواصة إلى الصعود إلى سطح الماء لكنها كانت قادرة على الاستمرار بالابحار، وتمكنت من الوصول إلى جزيرة جوام التابعة للولايات المتحدة فى المحيط الهادئ.