محافظ ديالى يكشف أوكار داعش ويدعو لدعم الجهد الاستخباراتى

جدة - نرمين السيد - حذر محافظ ديالى العراقية، مثنى التميمى، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع عدد عناصر داعش فى محور كركوك ديالى صلاح الدين، خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى رصد أموال لدعم الجهد الاستخباراتى وتوفير الغطاء الجوى لملاحقة الإرهابيين.





وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، قال التميمى إن "أكثر من ألف عنصر من داعش يتواجدون فى محور كركوك ديالى صلاح الدين"، لافتًا إلى أن "عدد عناصر داعش شهد تزايدًا فى هذا المحور خلال الفترة الأخيرة". وأضاف التميمى أن "عملية ملاحقة الإرهابيين تعتمد على قرارات العمليات المشتركة"، قائلاً: "أتمنى أن تُرصد أموال لدعم الجهد الاستخباراتى وتوفير الغطاء الجوى لملاحقة الإرهابيين وتحديد أهدافهم وتنفيذ ضربات جوية ضد مواقعهم، فهذا سيكون أفضل من إطلاق عمليات أمنية واسعة". وبحسب الوكالة، كانت قيادة العمليات المشتركة أكدت، السبت الماضى، أن عصابات داعش الإرهابية أرادت إثارة فتنة عبر عمليتها الإرهابية التى نفذتها فى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، الثلاثاء، فيما نفت وجود عمليات عسكرية انتقامية ردًا على الهجوم الإرهابى.

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