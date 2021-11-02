كازاخستان تستأنف رحلاتها الجوية إلى الهند منتصف الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت اللجنة، حسبما أوردت وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، أن شركة طيران "أستانا" ستجرى رحلات جوية من مدينة (ألماتى) إلى (دلهى) ثلاث مرات أسبوعيا، اعتبارا من 15 نوفمبر الجارى.

وأشارت إلى أن شركة الطيران ستشغل الرحلات مع مراعاة القواعد الصحية والوبائية، ووفقا للجدول الزمنى المتاح على موقعها على الإنترنت.