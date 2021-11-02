كوريا الجنوبية تخطط لاستثمار 62 مليون دولار فى مبادرات الطاقة الخضراء

جدة - نرمين السيد - أكد وزير المالية الكورى الجنوبى هونج نام كى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تخطط لاستثمار حوالى 73 تريليون وون (62 مليار دولار أمريكى) فى مبادرات الطاقة الخضراء بحلول عام 2025، فى محاولة لتحقيق هدفها الخاص بحياد الكربون وتحفيز النمو الاقتصادى.





وقال هونج نام-كى، خلال كلمته فى ندوة عالمية حول الطاقة الخضراء على هامش مؤتمر المناخ السنوى للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية، إن إجراءات مكافحة أزمة المناخ يجب أن تكون بمثابة "محركات جديدة للنمو"، كما يتضح من مشروعات الصفقة الخضراء الجديدة للحكومة الكورية.

وتابع الوزير "تخطط كوريا لاستثمار 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2025 فى القطاع الأخضر، كجزء من الصفقة الكورية الجديدة، مع الاستفادة أيضا من التمويل الحكومى لتعبئة الاستثمار الأخضر من القطاع الخاص، لتحقيق التوازن بين حيادية الكربون والنمو الاقتصادى".

وأعلن الرئيس الكورى مون جيه-إن، رسميا التزام كوريا الجنوبية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 40% عن مستويات 2018 بحلول عام 2030، خلال خطابه الرئيسى فى الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فى جلاسكو، ويمثل الهدف الجديد ارتفاعا حادا من الهدف السابق البالغ 26.3%.