مفوضية الانتخابات الليبية تحذف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وقال عضو المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، عبد الحكيم بلخير، إن شروط انتخاب الرئيس التى ظهرت على الصفحة الرسمية للمفوضية العليا للانتخابات فى طرابلس قديمة وقد نُشرت بالخطأ وتم حذفها.
وكانت مفوضية الانتخابات الليبية، قد أعلنت أن باب الترشيح للانتخابات البرلمانية والرئاسية فى البلاد سيجرى فتحه عند اكتمال الاستعدادات اللوجستية.
وأشارت المفوضية خلال مؤتمر صحفى لها فى طرابلس إلى أن ما هو مخطط له فى الوقت الحالى هو فتح باب الترشيح خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.
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