مقتل 5 أشخاص جراء تحطم طائرة شحن فى جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل اعلام محلية، قال مدير مطار جوبا، إن الحادث أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، لافتًا إلى أنه من بينهم شخصان روسيان، والثلاثة الآخرون ينتمون لدولة جنوب السودان. وبحسب التقارير، فإن الطائرة المنكوبة من نوع "أنتونوف-26" للشحن.

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