الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين مواد غذائية استعدادا لحالة طوارئ

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "رويترز" إن الحكومة الصينية طلبت من العائلات الاحتفاظ بمخزون من الاحتياجات اليومية الأساسية تحسبا لحالة الطوارئ، وذلك بعدما أدى تفشى وباء كورونا والأمطار الشديدة غير المعتادة إلى ارتفاع فى أسعار الخضروات بشكل أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

ودعت أيضًا الحكومة مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الانتاج الزراعى والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضروات والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشارت رويترز إلى أن التوجيه الصادر من وزارة التجارة، أثار بعض المخاوف على منصات السوشيال ميديا الصينية من أن الأمر ربما يكون له علاقة بالتوتر المتزايد مع تايوان.