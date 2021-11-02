روسيا: نفى بالتزاماتنا تجاه أوروبا فى إمدادات الغاز

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء، قال بيسكوف إن توجيهات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لشركة "غازبروم" بشأن زيادة ضخ الغاز إلى منشآت التخزين الأوروبية بعد يوم 8 نوفمبر الجارى، لا تزال سارية المفعول.

وكانت إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا انخفضت إلى حد الصفر مع مطلع الشهر الجارى، فيما بدأت هذه المخاوف تهدأ مؤخرًا بعدما أصدر بوتين توجيهات لشركة "غازبروم" المملوكة للحكومة الروسية، بالتركيز على إعادة ملء مواقع تخزينية فى ألمانيا والنمسا اعتبارا من يوم 8 نوفمبر الجارى، فور انتهاء الشركة من سد النقص فى المخزون بالداخل.