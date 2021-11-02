طالبان: انتهاء «اعتداء انتحاري» على مستشفى كابول

أعلن مسؤول في حكومة طالبان، لوكالة فرانس برس، أن الهجوم الدموي، الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء على المستشفى العسكري الوطني في كابول انتهى، موضحًا أن عدة مهاجمين نفذوه وبينهم انتحاري.

وقال “نفذ الهجوم انتحاري على دراجة نارية فجر نفسه عند مدخل المستشفى”، ومهاجمون آخرون وصلوا إلى المكان وتمكنوا من دخول المستشفى قبل أن يُقتلوا جميعهم بنيران مقاتلي طالبان.

وقتل 19 شخصا، على الأقل، وأصيب 50 آخرون، حين تعرض مستشفى في كابول لهجوم، الثلاثاء، كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة، بعدما أكدت طالبان وقوع انفجارين، وتحدث شهود عن إطلاق نار.