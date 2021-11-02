بسكويت الجبن الصحي بسكويت مالح وصحي ومفيد جداً

يعتبر بسكويت الجبن الصحي ، من أنواع البسكويت اللذيذ الذي يساعد علي الشعور بالشبع، هو بسكويت مالح يحضر بالجبن الأبيض، رائع للتقديم كسناك مالح أو كمقبلات، وهو نوع من أنواع المقبلات البسيطة، التي تحضر بالبيت بكل سهولة، هو من البسكويت المشبع وصحي والشهي، وقليل السعرات الحرارية، في نفس الوقت يمكن تناوله في وجبة الإفطار، بالأخص للأشخاص الملتزمين بالأنظمة الغذائية الصحية، هو مغذي ومفيد جداً للأطفال، ويتميز بسرعة وسهولة تحضيره، وهو من البسكويت البسيط والغير مكلف، ويتميز بمذاق للذيذ ورائع، لمن لا يفضل أن تكون وجبة الإفطار تقليدية، نقدم لكم اليوم وصفة غير تقليدية، وهي طريقة عمل بسكويت الجبن الصحي من المنزل بأسهل الخطوات. مكونات عمل بسكويت الجبن الصحي مكونات عمل بسكويت الجبن الصحي هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذا البسكويت الصحي وهي كالاتي:- كوب من دقيق الشوفان.

مقدار كوب من دقيق الأسمر.

بيضة.

ربع كوب جبنة فيتا.

مقدار ربع كوب من جوز الهند أو الزيتون.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

نصف معلقة كبيرة فانيليا.

رشة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير بسكويت الجبن الصحي اللذيذ وهي كالاتي:- نخلط الجبن مع البيض، ورشة فانيليا، ثم نضيف الزيت، ونستمر في الخلط. ثم نضيف المكونات الجافه، الدقيق، و بكينج بودر، ورشة الملح، ونعجن جيداً مع بعض. نترك العجين يرتاح لمدة ربع ساعة، ثم نفرده بين كيسين باي قطاعة، ثم نرص في صينية بها ورق زبدة، ومدهونة بالزيت. نرش الوجه برشة زعتر أو حبوب الكتان، وندخلها فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 200 مئوية لمدة ربع ساعة تقريباً. يخرج بعد ذلك ويترك جانباً، حتي يبرد تماماً ثم نقدمه أو نحتفظ به، في علبة محكمة الغلق بالهناء. أسرار نجاح المخبوزات هيا بنا نتعرف من هنا علي بعض النصائح المهمة للنجاح الوصفة وهي كالاتي:- سخني الفرن علي أعلي درجة حرارة ثم ادخلي العجين فور تجهيزه.

اتركي العجين في الفرن حتي يأخذ اللون الذهبي من الجوانب.

استخدمي نوع الدقيق المخصص للمعجنات.

لا تنسي إضافة السكر في إي عجين.

عدم فتح باب الفرن أثناء الخبز لتجنب هبوط الكعك.

لا تطيلي في مدة العجن حتي لا يجف العجين. الوسوم

يعتبر بسكويت الجبن الصحي ، من أنواع البسكويت اللذيذ الذي يساعد علي الشعور بالشبع، هو بسكويت مالح يحضر بالجبن الأبيض، رائع للتقديم كسناك مالح أو كمقبلات، وهو نوع من أنواع المقبلات البسيطة، التي تحضر بالبيت بكل سهولة، هو من البسكويت المشبع وصحي والشهي، وقليل السعرات الحرارية، في نفس الوقت يمكن تناوله في وجبة الإفطار، بالأخص للأشخاص الملتزمين بالأنظمة الغذائية الصحية، هو مغذي ومفيد جداً للأطفال، ويتميز بسرعة وسهولة تحضيره، وهو من البسكويت البسيط والغير مكلف، ويتميز بمذاق للذيذ ورائع، لمن لا يفضل أن تكون وجبة الإفطار تقليدية، نقدم لكم اليوم وصفة غير تقليدية، وهي طريقة عمل بسكويت الجبن الصحي من المنزل بأسهل الخطوات. مكونات عمل بسكويت الجبن الصحي مكونات عمل بسكويت الجبن الصحي هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذا البسكويت الصحي وهي كالاتي:- كوب من دقيق الشوفان.

مقدار كوب من دقيق الأسمر.

بيضة.

ربع كوب جبنة فيتا.

مقدار ربع كوب من جوز الهند أو الزيتون.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

نصف معلقة كبيرة فانيليا.

رشة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير بسكويت الجبن الصحي اللذيذ وهي كالاتي:- نخلط الجبن مع البيض، ورشة فانيليا، ثم نضيف الزيت، ونستمر في الخلط. ثم نضيف المكونات الجافه، الدقيق، و بكينج بودر، ورشة الملح، ونعجن جيداً مع بعض. نترك العجين يرتاح لمدة ربع ساعة، ثم نفرده بين كيسين باي قطاعة، ثم نرص في صينية بها ورق زبدة، ومدهونة بالزيت. نرش الوجه برشة زعتر أو حبوب الكتان، وندخلها فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 200 مئوية لمدة ربع ساعة تقريباً. يخرج بعد ذلك ويترك جانباً، حتي يبرد تماماً ثم نقدمه أو نحتفظ به، في علبة محكمة الغلق بالهناء. أسرار نجاح المخبوزات هيا بنا نتعرف من هنا علي بعض النصائح المهمة للنجاح الوصفة وهي كالاتي:- سخني الفرن علي أعلي درجة حرارة ثم ادخلي العجين فور تجهيزه.

اتركي العجين في الفرن حتي يأخذ اللون الذهبي من الجوانب.

استخدمي نوع الدقيق المخصص للمعجنات.

لا تنسي إضافة السكر في إي عجين.

عدم فتح باب الفرن أثناء الخبز لتجنب هبوط الكعك.

لا تطيلي في مدة العجن حتي لا يجف العجين.

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