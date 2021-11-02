وزارة الحج والعمرة توظيف haj.gov.sa موعد وشروط التقديم على الوظائف الشاغرة 1443

ننشر رابط موقع وزارة الحج والعمرة توظيف haj.gov.sa الإلكتروني، وذلك بعد إعلان الوزارة بشكل رسمي عن دعوتها للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على المؤهل العلمي والتخصص المناسب لشغل الوظائف المعلن عنها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من أجل التقديم على وزارة الحج والعمرة لشغل عدد 44 وظيفة للمراقبين، وقد حددت الوزارة موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات الراغبين والراغبات في الالتحاق بالوظائف المعلنة، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على موعد تقديم وزارة الحج والعمرة 1443، والفئات المستهدفة من الإعلان الوظيفي وشروط التقديم ورابط التسجيل الرسمي.

وزارة الحج والعمرة توظيف haj.gov.sa

قدمت وزارة الحج والعمرة دعوتها للمواطنين والمواطنات ممن حصلوا على المؤهل العلمي المناسب للتقدم على الوظائف المعلنة على المرتبة السادسة، وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف الشاغرة لدى الوزارة 44 وظيفة شاغرة للجنسين، وقد حددت الوزارة موعد البدء في استقبال طلبات الراغبين والراغبات في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها، حيث سيتم فتح التقديم خلال الفترة التالية:

يبدأ التقديم على وزارة الحج والعمرة للجنسين اعتباراً من 2 ربيع الثاني 1443هـ.

يستمر التسجيل في وزارة الحج والعمرة لمدة 14 يوماً لينتهي التقديم على بتاريخ 15 ربيع الثاني 1443هـ.

شروط التقديم والضوابط العامة

أعلنت الوزارة عن ضرورة توافر بعض المتطلبات فيمن يرغب أو ترغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة، حيث تمثلت الشروط في التالي:

تم تخصيص الوظائف للخريجي والخريجات الحاصلين والحاصلات على درجة البكالوريوس وما يعادلها. يشترط إجادة اللغات التالية (الباكستانية – الأوزبكية – الأوردو – الصينية – الفارسي – الهوسة – المالي – التركي – الإندونيسية) لجميع الوظائف. كافة الوظائف تتطلب مقابلة شخصية واختبار تحديد مستوى اللغة تحدثاً وكتابةً. يتم الترشيح النهائي بعد اجتياز المقابلة والاختبار، وفي حال عدم اجتياز المقابلة الشخصية يتم إلغاء الترشيح. ترشيح المتقدمين والمتقدمات يرتبط بالمقرات التي تم تحديدها من قبل الجهة، وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح عليها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب المتقدم من الإعلان بشكل نهائي.

رابط تقديم وزارة الحج والعمرة 1443

تم الإعلان من جانب الوزارة عن أنه سيتم التقديم على وظائفها الشاغرة من خلال الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة توظيف haj.gov.sa الرسمي، ومن ثم إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة، ثم النقر على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، ويمكنكم الحصول على رابط تقديم وزارة الحج والعمرة من خلال التالي:

رابط تقديم وزارة الحج والعمرة (haj.gov.sa).

ويجب العلم أن كافة البيانات المسجلة لدى موقع الوزارة الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التوظيف عند تعبئة نموذج التوظيف تكون على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة، لذلك يجب تسجيل بيانات صحيحة ودقيقة، وسيتم استبعاد الطلب في حال عدم تطابق البيانات في أي مرحلة من مراحل التوظيف.