«العالمية للأرصاد الجوية» تحذر من مخاطر تغير المناخ على تفاقم ندرة المياه

جدة - نرمين السيد - وقالت المنظمة فى تقرير لها اليوم الثلاثاء فى جنيف تزامنا مع انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ فى جلاسجو، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى تعطيل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه بأكملها، مشيرة إلى أن حوالى 3.6 مليار شخص يواجهون صعوبة فى الحصول على المياه شهرا على الأقل سنويا كما أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 5 مليارات بحلول عام 2050.

وأضافت المنظمة أن 0.05 % فقط من المياه الموجودة على الأرض هى الصالحة للاستخدام كمياه عذبة، ولفتت إلى أن مخزون المياه الأرضية (كل المياه الموجودة على سطح الأرض وتحت السطح بما فى ذلك رطوبة التربة والثلج والجليد) قد انخفض بمعدل 1 سم سنويا، وأفادت المنظمة الدولية بأن هذا الأمر له تداعيات هائلة على الأمن المائى فى المستقبل بالنظر إلى الزيادة السكانية والتدهور البيئى.

وشددت المنظمة على أهمية الدعوة التى اطلقها تحالف المياه والمناخ (يضم 18 عضوا من الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين بقيادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وممثلين رفيعى المستوى لكيانات الأمم المتحدة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص) بقمة الأمم المتحدة فى جلاسجو والتى تطالب بإجراءات عاجلة موحدة للعمل المتكامل فى مجال المياه والمناخ لاستبدال النهج الحالى المجزأ والمدفوع بالأزمات.

وأشارت إلى التحذيرات التى أطلقها بعض الرؤساء خلال الحدث الرفيع المستوى والتى تؤكد أنه سيكون من الصعب بشكل متزايد الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمتى وأين وكمية المياه التى يمكن توفير الجودة منها الآن وفى المستقبل للأشخاص ولنظام بيئى كوكبى صحى.

ونوهت المنظمة بأن جرس الإنذار الذى اطلقه رئيس طاجيكستان إمام على رحمون بشأن ذوبان أنهار الجليد فى بلاده بسرعة وبما وصل إلى حوالى 2000 ذابت بالكامل وذلك من 14 ألف نهر، وأشارت إلى أنه على مدى العقود الماضية انخفض الحجم الإجمالى للأنهار الجليدية فى بلاده والتى تشكل أكثر من 60 % من الموارد المائية فى منطقة آسيا الوسطى بنحو الثلث.

وأكدت المنظمة على ما ذكرته وزيرة البنية التحتية الهولندية من أن الماء هو المفتاح لتحقيق تغيير حقيقى والوصول إلى أهداف خطة 2030 ودعت إلى توسيع نطاق وتسريع وتيرته فى مجال الحوكمة والتمويل والبيانات والمعلومات وبناء القدرات والابتكار لتغيير الاتجاه وتأمين مستقبل مستدام دون ترك أى شخص يتخلف عن الركب.