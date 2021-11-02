العراق: ضبط مواد كيميائية خطرة فى ميناء أم قصر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان هيئة المنافذ الحدودية العراقية إنه "بناءً على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطنى، تمكنت الهيئة من ضبط حاويتين محملتين بـ(مواد كيميائية خطرة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد فى منفذ ميناء أم قصر الجنوبى".
وأوضح البيان أن "المواد تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها فى الميناء"، مؤكدًا "تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولى والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
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